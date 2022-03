Domani 18 Marzo alle ore 11.30, il Vicepresidente della Regione Campania ed Assessore all’ Ambiente On. Fulvio Bonavitacola, sara’ sul Controfosso Dx del Fiume Sarno, sull’ area dello sgrigliatore meccanico ubicato in Via Fosso dei Bagni a Scafati (sito dello sgrigliatore del piccolo Sarno gestito dal Consorzio di Bonifica), dove inizieranno i lavori della Regione per la realizzazione delle barriere per la trattenuta dei rifiuti lungo il fiume Sarno.

