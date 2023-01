DOMANI IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2023: IN ARRIVO PROVVEDIMENTI SUI CARBURANTI ?

È previsto per domani pomeriggio il primo Consiglio dei ministri del 2023. All’ordine del giorno, tra l’altro, l’ipotesi di proroga del payback per i dispositivi medici ed eventuali interventi sul caro carburanti, come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Ragioneremo se sia il caso di intervenire”, ha detto.

Il governo “nella formulazione della legge di Bilancio si è trovato davanti a una scelta: mantenere la sospensione delle accise sui carburanti, favorendo soprattutto chi possiede automobili che consumano molto, o destinare quei fondi a misure per lavoro e famiglie come il taglio al cuneo fiscale e l’assegno unico. È stata una scelta politica. Ad ogni modo il nostro programma di governo prevede una riduzione delle accise, abbiamo davanti cinque anni per farlo attraverso una strategia economica complessiva”, ha detto il senatore Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama, nel corso della trasmissione Skytg24 economia.