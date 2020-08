DOMANI LA LEGA A CENA PER SCIOGLIERE GLI ULTIMI NODI PER LE CANDIDATURE

Una cena, la prima di una lunga serie per tanti, l’ultima per qualcuno. Senza voler scomodare citazioni evangeliche, quella in programma per domani sera a Salerno è una cena importante per la Lega perchè servirà a chiarire, ed eventualmente a sciogliere, gli ultimi nodi che riguardano le candidature per le Regionali. Resta un nome al maschile con tre contendenti: Maiorino, Sica ed Odierna. C’è da individuare il terzo nome femminile che, con ogni probabilità, arriverà dalla zona a sud della provincia. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità ma, in ogni caso, quella di domani sera è una cena molto attesa in casa Lega.

