PELLEZZANO. PROSEGUONO I LAVORI PER L’IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE COPERCHIA

Continuano spediti i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo alla frazione Coperchia di Pellezzano.

Appena terminati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo in via R.V. Rago, sarà indetto il bando pubblico per le procedure di affidamento per la gestione della struttura.

I lavori in corso di realizzazione sono a cura dell’impresa “Il Bifo”. Sono stati finanziati con un importo di 75.549,60 oltre IVA e saranno consegnati alla collettività nel giro di pochi giorni. L’Amministrazione – spiega il Sindaco dott. Francesco Morra – nel rispetto degli impegni del programma elettorale, continua a realizzare opere pubbliche sul territorio per consentire un miglioramento delle strutture e delle infrastrutture da consegnare ai nostri concittadini. Ora anche Coperchia sarà dotato di un proprio impianto polifunzionale per la pratica di diverse discipline sportive”. Appena conclusi i lavori, sarà cura dell’Amministrazione Comunale informare i cittadini circa l’inaugurazione della nuova struttura.