CAPACCIO-PAESTUM. DOMENICO VECCHIO ADERISCE A CAMBIAMO!

Una nuova adesione a Cambiamo! arriva dalla parte meridionale della Provincia di Salerno. Ad entrare nel movimento del Governatore Toti è Domenico Vecchio, da anni in politica nel territorio di Capaccio- Paestum.

“Sono un figlio della città dei templi da molte generazioni e da quando ho assunto la coscienza della mia

persona e dell’impegno cui ero chiamato, con la buona volontà e con le capacità personali mescolate con i

limiti che pure contraddistinguono la mia persona, mi sono lanciato nell’operosità al servizio degli altri.

Compiuti gli studi classici e successivamente quelli di diritto, ho desiderato perfezionare la mia formazione,

per essere sempre più efficacemente al servizio degli altri, con lo studio della Teologia e dell’antropologia.

Sono avvocato del foro di Salerno, impegnato prevalentemente nell’ambito del diritto penale, del diritto di

famiglia e del diritto minorile, da cui ho tratto la necessaria esperienza per occuparmi della persona a tutto

tondo, il tutto rafforzato dall’aver ricoperto l’incarico, dal 2002 al 2013, di Direttore dell’Ufficio Famiglia per

la Diocesi di Vallo della Lucania, nonché dall’incarico di docente-assistente presso la cattedra di morale

speciale presso l’Istituto di scienze religiose in Vallo della Lucania dell’Università teologia dell’Italia

Meridionale, oltre che relatore in numerosi convegni in ambito ecclesiastico su mandato dell’Ufficio

Nazionale per la Pastorale Familiare presso la conferenza episcopale italiana.

L’impegno politico è stato svolto all’inizio rimanendo dietro le quinte, appoggiando e sostenendo candidati

sindaci che più di ogni altro incarnasse nel suo agire politico i principi umani di solidarietà, di promozione

umana e difesa dei più deboli, sino a giungere al grande passo che mi ha condotto a diventare consigliere

comunale per la città di Capaccio Paestum al fianco del compianto sindaco Franco Palumbo e all’interno di

una lista civica formata da persone sensibili alle tematiche della difesa dell’ambiente.

Oggi sono stato invitato dagli amici Roberto Santangelo, Marco Abate, Luigi Cerruti, Teresa Basile e dal dott.

Gaetano Fasolino ad essere parte del Movimento politico “Cambiamo”, di cui condivido i principi sui quali si

fonda ed ai quali si è ispirato sin dalla sua fondazione Giovanni Toti, costituiti dal rispetto e dalla

promozione dei principi della tradizione culturale e umana della Repubblica italiana, che ritroviamo nella

carta costituzionale

La mia persona, quella di un’intera esistenza vissuta sino ad oggi, si spiega soltanto alla luce di una

vocazione di vita.

Ognuno di noi è vocato ad una missione alla quale è impossibile sottrarsi a meno che non si sia deciso di

porre fine con mano propria agli affanni di una quotidianità spesso appesantita dall’età e dalle

preoccupazioni.

Ma forse saranno proprio le pre-occupazioni della vita a mantenerci saldi ad essa, e finchè puoi, devi fare.

Vivo con la speranza e l’auspicio di continuare a rendere il mio servizio per la mia famiglia e la gente della

mia terra.”