FRATELLI D’ITALIA. ADERISCONO I SINDACI DI PALMA CAMPANIA E DI MELITO

Questa mattina, nella sede di Fratelli d’Italia in via Calata San Marco a Napoli, e’ stata ufficializzata, alla presenza dell’On. Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Andrea Del Mastro, commissario del partito a Napoli, e la dirigente Marta Schifone, l’adesione a Fratelli d’Italia del presidente di Fare Sud Cristiano Ciccarese e di due sindaci Aniello Donnarumma di Palma Campania e Antonio Amente di Melito.

“Tante le nuove adesioni a Fratelli d’Italia per molti e un tornare a casa per altri la conferma del voto espresso alle europee – ha esordito Lollobrigida – Ringrazio gli amministratori che aderiscono oggi a Fratelli d’Italia per impegnarsi in prima persona nella realizzazione del nostro progetto. Dopo anni di allontanamento, oggi Fdi torna ad essere anche a Napoli il simbolo della destra italiana riconquistando la fiducia dei cittadini grazie all’impegno, alla coerenza e alla propensione a premiare il merito. Facciamo dell’onesta’ e della capacita’ il nostro elemento distintivo. Quando sindaci aderiscono al nostro partito – ha evidenziato – danno l’ossatura corretta di un partito non evanescente, di un movimento che non e’ la sagra dell’occasione. Siamo cresciuti lentamente, non ci siamo gonfiati, oggi non solo nei sondaggi diventiamo il punto di riferimento degli italiani e anche in Campania dove ci distinguiamo da quello che e’ una macchietta di governatore che dovrebbe rispondere di come ha amministrato la regione con tutte le criticita’ note. De Luca e’ espressione del governo tra M5S e la sinistra che ha mentito al popolo. Noi siamo l’alternativa alla politica che non ha funzionato in Campania. Fdi – ha aggiunto Lollobrigida – e’ la porta di ingresso del nuovo centrodestra”.