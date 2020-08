LE CIVICHE DI DE LUCA: OGGI SI FIRMA PER CAMPANIA LIBERA E DE LUCA PRESIDENTE

E’ fissato per il pomeriggio di oggi, all’interno della sede del Partito Democratico di Salerno, l’appuntamento per candidati e candidate che devono sottoscrivere l’accettazione di candidatura per le liste De Luca Presidente e Campania Libera. E’, dunque, probabile che dalla tarda serata di oggi saranno pubblici anche gli elenchi dei candidati delle due liste che, in altre province della Campania, pero’, devono ancora essere ultimate. Sempre nel pomeriggio di oggi a Napoli incontro con le altre liste civiche per verificare quantità e qualità dei singoli candidati all’interno dei diversi schieramenti che, secondo numerose voci, andrebbero verso una netta riduzione.

Share on: WhatsApp