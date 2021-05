DRAGHI BOCCIA LETTA SULLA TASSAZIONE DELLA SUCCESSIONE PER UN FONDO GIOVANI

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi boccia la proposta di Enrico Letta di aumentare la tassazione sulla successione per creare un fondo per i giovani: l’idea, contenuta all’interno di un’intervista rilasciata dal Segretario Nazionale del Pd, ha incontrato subito la contrarietà del Premier.

“Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di commentare la proposta di Enrico Letta di tassare i più ricchi per pagare una dote ai giovani.

Sulla riforma fiscale “quello che ho detto è che il principio di progressività va preservato e la riforma fiscale deve contribuire alla crescita. Non è tempo di politiche fiscali restrittive” Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa sottolienando tuttavia che, sul dossier, se ne occuperà in futuro una commissione ad hoc