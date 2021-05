SIANO. ANTONIO BUONAIUTO: “POLEMICHE STERILI, NOI PRONTI A PROPORRE NUOVE SOLUZIONI”

A pochi giorni dalla nascita in Consiglio Comunale a Siano del nuovo gruppo consiliare SIANO IN COMUNE, i consiglieri comunali Antonio Buonaiuto ed Anna Carmela Russo rispediscono al mittente le accuse di aver tradito il voto popolare.

“Altro che tradimento, altro che voltagabbana”, scrivono i due consiglieri comunali in una nota, “la verità è che negli ultimi 5 anni c’è stato chi ha lavorato nell’interesse della Comunità e chi non ha fatto altro che attendere il trascorrere del tempo per preparare una nuova campagna elettorale. Come si puo’ votare contro cospicui finanziamenti che l’amministrazione comunale di Siano è stata in grado di intercettare negli ultimi anni per la soluzione di problemi dei cittadini ? Eppure, c’è stato chi lo ha fatto mettendo davanti a tutto il proprio interesse, dimenticando completamente il bene comune”.

I due consiglieri del Gruppo SIANO IN COMUNE hanno già pronte le prime proposte da formulare al sindaco Marchese nei mesi che mancano prima dell’appuntamento con le elezioni comunali: “Vogliamo dare un contributo concreto alle attività commerciali che, in questi mesi, hanno sofferto chiusure e stop: soppressione della TARI per l’anno in corso e, per le famiglie che si trovano in difficoltà, un nuovo criterio, meno rigido, per la distribuzione dei nuovi bonus alimentari”