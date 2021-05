NEL DECRETO SOSTEGNI 2 IL RINVIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI AL 1 LUGLIO 2021

Dopo le voci delle scorse settimane, è arrivata la conferma: nel Decreto Sostegni 2 il Governo ha varato anche l’ennesimo rinvio della notifica delle cartelle esattoriali al 1 Luglio 2021.

Arriva inoltre uno stop per altri due mesi per le cartelle esattoriali: la macchina della riscossione resterà ferma ancora fino al 30 giugno e ripartirà quindi dal 1° luglio. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall’Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l’entrata in vigore del decreto. Confermato lo slittamento della plastic tax al 1° gennaio 2022.