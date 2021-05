SIMONE VALIANTE: “IL PD PARLA SEMPRE DI TASSE, NON MI PARE UNA GRANDE SCELTA”

Anche l’ex deputato del Partito Democratico Simone Valiante esprime perplessità sulla proposta del Segretario Enrico Letta di una nuova tassa di successione per creare una dote per i neo maggiorenni. Una scelta non condivisa.

“Che il PD continui a parlare di tasse, giuste o sbagliate che siano, mentre la Lega propone in modo intelligente, a mio avviso, la flat tax fino a 100.000 euro che aiuta il sistema produttivo e stimola i professionisti ad investire su stessi e sul Paese, per quanto comunque una misura parziale, a me francamente non sembra una grande strategia comunicativa ma nemmeno di sviluppo.”

Lo scrive Simone Valiante.

“Parlare sempre e solo di politiche redistributive in un Paese che non cresce da 20 anni non è sempre attuale, a mio avviso, dopo una recessione pandemica, tra l’altro. I nostri giovani hanno bisogno di un sistema fiscale che li aiuti ma anche i loro genitori, dopo una pandemia, ne hanno veramente bisogno. È questo, come altre cose, che dobbiamo provare a lasciargli in un Paese migliore, dove la pubblica amministrazione diventi amica e non nemica del cittadino. In un Paese che già francamente non offre da tempo anche grandi esempi virtuosi. Ed anche di esempi da seguire, ci dovremmo preoccupare per i nostri ragazzi. Ma io sarò di un’altra epoca evidentemente”