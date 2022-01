DRAGHI IMPUGNA ANCHE LE ORDINANZE DEI SINDACI PRO DAD: TUTTE SOSPESE

Il Governo sta impugnando tutte le ordinanze dei sindaci della Campania che hanno stabilito la Dad sul territorio fino al termine del mese di Gennaio: i magistrati del Tar Campania, cosi’ come fatto con l’ordinanza della Regione Campania, stanno procedendo all’immediata sospensione dei provvedimenti comunali (e quindi con il rientro in classe in presenza), salvo poi stabilire una udienza per la decisione di merito. A nulla sono valsi gli appelli dei Prefetti delle Province della Campania che, con una lettera intrisa di buoni sentimenti e di parole gentili, avevano invitato i sindaci a rivedere le decisioni prese nei giorni scorsi: il Governo Draghi è andato oltre, impugnando le ordinanze ed ottenendo, immediatamente, dalla magistratura la sospensione del provvedimento.

