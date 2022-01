EDMONDO CIRIELLI (FDI): “CORDOGLIO PER LA MORTE DELL’OPERAIO A NOCERA INFERIORE”

In merito alla triste vicenda che ha visto protagonista, questa sera a Nocera Inferiore, un dipendente di una ditta di espurgo pozzi morto schiacciato dal suo stesso camion, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, dichiara: “Esprimo profondo e sentito cordoglio per l’improvvisa e tragica morte dell’operaio originario di San Valentino Torio e sincere condoglianze alla sua famiglia, consapevole del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza. Eventi drammatici che toccano tutti noi nel profondo e che, allo stesso tempo, commuovono e sconcertano grandemente. Un episodio molto grave sul quale è necessario chiarire subito le circostanze. Al pari del lavoro stesso, la sicurezza sul lavoro è un diritto e va perseguita in tutti modi possibili, soprattutto con atti concreti. Ogni giorno diventa sempre più importante trovare soluzioni adeguate per fermare la strage, ormai quasi quotidiana, di lavoratori che perdono la vita mentre cercano di guadagnarsi da vivere. Oltre che mediatico, il problema della sicurezza sul lavoro è soprattutto culturale e sociale e va inserito all’interno di una visione strategica che studi alla radice le conseguenze di una non adeguata sicurezza sul lavoro, senza doversi trovare ogni volta impotenti difronte al fatto tragico. Occorre un piano efficace e soprattutto coordinato da mettere in campo per evitare o comunque limitare drasticamente le morti sul posto di lavoro, per un vero diritto a un lavoro di qualità e in sicurezza”.

