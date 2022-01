PROVINCIA. STRIANESE A CASA COL COVID DELEGA UN CONSIGLIERE PER UNA RIUNIONE IN PREFETTURA

Nessuna delega ufficiale assegnata da parte del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, ancora fermo ai box per il covid, ma una delega ufficiosa a rappresentare l’amministrazione provinciale in una riunione in Prefettura, nei giorni scorsi, è arrivata. Ed anzichè inviare un Dirigente, come è nella prassi considerato che non è stata assegnata ancora nessuna delega, il Presidente della Provincia di Salerno ha, invece, delegato un consigliere provinciale a partecipare all’incontro in Prefettura. Di chi si tratta ?

Pare che il Presidente, che attende solo il rientro alla piena operatività per la firma sulle deleghe, abbia indicato il consigliere provinciale del Partito Democratico Giovanni Guzzo, Vice Presidente in pectore da tempo. La cosa non è stata gradita dagli altri consiglieri provinciali di maggioranza che, dal 27 dicembre, attendono di conoscere i rispettivi ambiti di azione.