SCUOLA, DE LUCA CI RIPROVA: UN DOCUMENTO CON ALTRI PRESIDENTI PER CAMBIARE REGOLE DAD

Parte dalla Regione Campania il documento, sottoscritto da molti Presidenti di Regione, che, nelle prossime ore, finirà sulla scrivania del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per modificare le regole per l’accesso alla Dad, riportando le competenze in materia tra le mani dei Presidenti di Regione. Il documento, valutato e promosso all’interno della Conferenza Stato Regioni, arriva all’indomani dello stop imposto alla Campania dal Tribunale Amministrativo Regionale proprio per la norma che consente autonomia decisionale per i Presidenti di Regione solo all’interno di una zona rossa. De Luca, dunque, tenta la strada della diplomazia contro il Governo, dopo i durissimi attacchi personali al Presidente del Consiglio Draghi. Anche altre Regioni, come il Veneto, avevano invocato alcune settimane di Didattica a distanza per tutte le scuole ma il Presidente Zaia si è ben guardato dall’emanare una apposita ordinanza regionale.

