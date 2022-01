BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI RILANCIA: SABATO 15 CONFERENZA STAMPA CON I CONSIGLIERI COMUNALI

Se qualcuno aveva dubitato sulla permanenza all’interno del Consiglio Comunale di Battipaglia di Antonio Visconti, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali dello scorso anno, adesso non ha piu’ alcuna perplessità: il Presidente del Consorzio Asi, infatti, per la mattinata di sabato 15 gennaio, ha convocato una conferenza stampa, insieme agli altri 7 consiglieri comunali di opposizione, per illustrare quanto fatto nei primi mesi di consiliatura e, soprattutto, per fare chiarezza, ancora una volta, sulla questione del risanamento del bilancio comunale, finito al centro, di recente, di una nota della Corte dei Conti che ha sottolineato come il salvataggio sia avvenuto grazie ai fondi straordinari stanziati dal Governo.

Share on: WhatsApp