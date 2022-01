IL COVID FERMA IL PD DI SALERNO: NIENTE DIREZIONE E STOP ALLE DELEGHE IN PROVINCIA

C’è il Covid e, dunque, meglio rinviare ogni decisione, soprattutto quelle che provocherebbero altri virus, magari intestinali, con forti mal di pancia. Il Partito Democratico della Provincia di Salerno rinvia tutto al dopo Covid, come se, poi, ci fosse un dopo Covid, ma intanto ha fermato ogni trattativa in corso per la composizione della Direzione Provinciale del Partito ma c’è anche uno stallo per l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti lo scorso 18 Dicembre. Certo, c’è il Presidente Strianese positivo ma era stato lo stesso Strianese a rimettere ogni decisione nelle mani dei vertici provinciali del Partito Democratico che avrebbero, tranquillamente, potuto decidere mettendo al lavoro i sindaci ed i consiglieri comunali, eletti nel Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. Ed, invece, no: nulla di tutto questo, è tutto fermo e chissà fino a quando lo resterà.

