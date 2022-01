ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SI VOTA PER GRUPPI E AD ORARI STABILITI

Come cambiamo le operazioni di voto per l’Elezione del Presidente della Repubblica ai tempi del Covid ? Per il momento, anche grazie ai numeri non esagerati dei grandi elettori positivi, si procede con un protocollo abbastanza normale, nel quale, pero’, ci sarà un distanziamento fisico e di orari per consentire il voto alle diverse categorie di Grandi Elettori. A partire, dunque, dal prossimo 24 Gennaio…

è confermato l’appello nominale a scaglioni suddivisi per orario dei 1008 grandi elettori: saranno chiamati per primi i senatori a vita, poi i senatori eletti, quindi i deputati e, infine, i 58 delegati regionali. Sarà riaperto il Transatlantico e saranno rismantellate le postazioni per i deputati, mentre le postazioni per le televisioni, tradizionalmente allestite nel cortile interno, potrebbero essere spostate al quarto piano, nel corridoio delle commissioni.