SALERNO. AZIONE CELEBRA IL PRIMO CONGRESSO PROVINCIALE ON LINE: APPUNTAMENTO IL 14 GENNAIO

Tutto affidato al web: il primo congresso provinciale di Azione, il partito di Carlo Calenda, almeno in Provincia di Salerno, sarà celebrato on line, mediante la piattaforma Zoom, senza nessuna partecipazione fisica degli iscritti che, nelle ultime settimane, ci hanno dato sotto con la campagna di tesseramento. L’appuntamento virtuale con i dirigenti e gli iscritti di Azione è per il 14 Gennaio quando sarà anche indicato il nuovo Coordinatore Provinciale del Partito che, con ogni probabilità, sarà l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Salerno Antonio D’Alessio. Con il Coordinatore si procederà anche all’elezione del nuovo Direttivo Provinciale, anche se si preannuncia un voto dall’esito scontato con la presentazione di una lista unica.

Share on: WhatsApp