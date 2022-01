PONTECAGNANO FAIANO. FORZA ITALIA E FDI: “IL TEMPO DI LANZARA E’ ORAMAI FINITO”

Forza Italia e Fratelli d’Italia, in attesa delle altre forze del centro destra del Comune di Pontecagnano Faiano, hanno deciso di avviare il motore della campagna elettorale per le Comunali della primavera del 2023, partendo dal fallimento politico ed amministrativo dell’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara. “Il tempo di Lanzara è finito”, sottolineano i responsabili dei due partiti di centro destra che, questa sera, si ritroveranno per un primo incontro organizzativo nel corso del quale verrà anche messa a punto una strategia per mettere all’angolo Lanzara ed i suoi assessori, da qui al termine del mandato. Il tempo della “presunta” collaborazione istituzionale è scaduto ed ora si passa alla fase della denuncia e della proposta, dai piccoli argomenti ai macro temi, per poter creare le condizioni per una campagna elettorale vincente che riporti il centro destra al governo della cittadina dei Picentini.

