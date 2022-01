PROVINCIA DI SALERNO. GIUSEPPE RUBERTO: “STRADE A SUD, URGENTE UN INTERVENTO”

“E’ urgente che l’Amministrazione Provinciale di Salerno intervenga su due criticità che interessano alcune arterie stradali della parte meridionale del territorio ed in modo particolare per le strade Provinciali 44 e 442”. E’ quanto dichiara il consigliere provinciale e capogruppo di FI-LEGA Giuseppe Ruberto.

“In modo particolare”, continua l’esponente di Forza Italia, “per la Strada Provinciale 44, ancora una volta, siamo costretti a registrare un grave incidente stradale, per fortuna senza conseguenze per il conducente dell’autovettura, legato alla situazione della sicurezza dell’arteria. Ci auguriamo che, per la strada Provinciale 44, a breve, vengano avviati i progetti per la definitiva messa in sicurezza”.

“Quanto alla Provinciale 442”, sottolinea Giuseppe Ruberto, “è opportuno ricordare che il traffico veicolare, nell’ultimo periodo, è praticamente raddoppiato. Sul tratto interessato insistono due gallerie che, al momento, sono scarsamente illuminate e prive di adeguate aree di sosta illuminate. Sappiamo che è in atto un procedimento per la riqualificazione, con un progetto che è allo stato “definitivo”. L’auspicio è che gli interventi della Provincia di Salerno siano tempestivi e risolutivi della problematiche esistenti”.

“Al Presidente Strianese ed ai Dirigenti della Provincia”, chiude Riberto; ” confermo, da parte mia la massima collaborazione quando si tratta di eseguire interventi per il miglioramento della vita dei nostri cittadini”.,