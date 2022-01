SALERNO. ROBERTO CELANO: “IL SINDACO CHIEDA UN’ALTRA USCA PER IL COMUNE CAPOLUOGO”

“A Salerno delle tre Usca che la normativa in vigore prevede ne esiste solo una ed è, per altro, priva del personale necessario per un corretto funzionamento. Chiediamo, quindi, al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli di sollecitare la Regione Campania e l’Asl per la creazione, quanto meno, di una seconda Usca per il Comune capoluogo per smaltire le tante richieste ed emergenze dei cittadini salernitani.”. E’ quanto richiesto, con una apposita interrogazione, dal Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano.

“La situazione”, continua Celano, “soprattutto nelle ultime settimane è diventata insopportabile con tanti salernitani, bloccati in casa dal virus, spesso asintomatici, ma impossibilitati ad effettuare un tampone di controllo. A questo va aggiunto come i ritardi dell’Usca, non dovuti al lavoro del personale, hanno fatto saltare, completamente, il sistema del tracciamento dei cittadini positivi”.