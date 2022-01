COMUNE DI SALERNO. IL TAR CHIEDE I MOTIVI DELL’URGENZA DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, alla prima udienza del ricorso presentato dall’avvocato Marenghi per conto di tutti i consiglieri di opposizione – eccezion fatta per Antonio Cammarota – contro la validità della prima seduta del Consiglio Comunale, ha disposto, prima della decisione, una integrazione della documentazione a disposizione, chiedendo all’amministrazione di depositare i “motivi di urgenza” che hanno determinato l’inserimento, nell’ordine del giorno del primo consiglio comunale, anche dell’approvazione del bilancio consuntivo. La “forzatura” era stata voluta dalla maggioranza del Sindaco Napoli per consentire alcune operazioni finanziarie, altrimenti non possibile senza l’approvazione del consuntivo ma le opposizioni si erano dette pronte a discuterlo in Consiglio Comunale, lasciando trascorrere il termine di 20 giorni e, quindi, in una seconda seduta del civico consesso. Di qui l’avvio della procedura giudiziaria che, nei prossimi giorni, arriverà ad una decisione.

