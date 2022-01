PONTECAGNANO FAIANO. PATTO FI-FDI PER LE COMUNALI ED ORA SI LAVORA AD UN’APERTURA

La politica del Comune di Pontecagnano Faiano si risveglia dopo un lungo periodo di letargo e riparte da una proposta politica chiara, riconducibile, almeno per il momento, all’iniziativa di Fratelli d’Italia e di Forza Italia che, nella serata di ieri, hanno siglato un patto per le prossime elezioni comunali del 2023: non si puo’ lasciare trascorrere, inutilmente, il tempo, le proposte alla città devono arrivare con ampio anticipo rispetto alla scadenza elettorale. Si preannuncia, quindi, per l’attuale amministrazione comunale guidata da Giuseppe Lanzara una lunga e calda campagna elettorale, nella quale attorno al progetto di Forza Italia e Fratelli d’Italia, già nelle prossime settimane, si dovrebbe registrare l’adesione di altre forze politiche, non solo di centro destra ma anche civiche e territoriali. Un laboratorio politico ampio, vasto e, soprattutto, capace di lavorare sui tempi: basta alle candidature fatte e consumate a poche settimane dal voto, stop ai programmi politici copia ed incolla.

