Per evitare ogni rischio di assembramento ma per consentire una partecipazione massima di tutti gli elettori, questa sera, a partire dalle 19:30, il sindaco di Eboli Massimo Cariello, candidato alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, presenterà in modalità on line, con una diretta dalla sua pagina Fb, tutti i candidati al consiglio comunale che sostengono la sua candidatura.

