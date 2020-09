REGIONALI 2020. A MERCATO SAN SEVERINO APERTO IL COMITATO CALDORO PRESIDENTE

Ieri sera, alle ore 19.00, è stata aperta, a Mercato S. Severino, la sede del Comitato Caldoro Presidente su iniziativa dei Coordinatori Provinciali della Lista Caldoro Presidente Giovanni Romano, Antonio Fasolino e Pia Napoli.

La sede sarà punto di riferimento per i Comuni dell’intera Valle dell’Irino e l’Alto Sarno.

Il Comitato, sito in Via Vanvitelli n.42, e che ha preso vita grazie al contributo di Giovanni D’Auria e Giuseppe Vitale, Coordinatori cittadini della Lista, sarà aperto tutte le sere per fornire agli elettori informazioni e materiale elettorale.

Hanno preso parte all’appuntamento i candidati Paola Cupo e Donato Gallotta che hanno, così, incontrato i sostenitori ed illustrato i loro programmi elettorali.

