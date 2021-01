EBOLI, COMUNALI 2021. IL PARTITO DEMOCRATICO GIOCA LA CARTA SGROIA PER UNIRE IL CENTRO SINISTRA

E’ in programma entro la settimana la prima riunione organizzativa del Partito Democratico della Provincia di Salerno dedicata alle Comunali 2021 di Eboli: il comune della Piana del Sele dove, dopo il ciclone giudiziario che ha coinvolto l’ex sindaco Massimo Cariello, si tornerà alle urne a meno di un anno dal voto amministrativo del Settembre 2020.

Il nome dal quale il PD intende partire, per avviare una trattativa con gli alleati del centro sinistra, è quello dell’ex Vice Sindaco Luca Sgroia, il quale per alcuni mesi, prima della nomina del Commissario Prefettizio, ha anche retto le sorti dell’amministrazione comunale. Sgroia avrebbe confermato la sua disponibilità ad affrontare la prossima tornata elettorale ma, almeno stando ai rumors che giungono da Eboli, la condizione è quella di affrontare la campagna elettorale con tutto il centro sinistra. L’unità del mondo del centro sinistra, almeno per il momento, sembra abbastanza difficile da raggiungere: in campo ci sono già il Partito Socialista Italiano (con il nome di Presutto), ma anche l’area che fa riferimento all’attuale parlamentare di Leu Federico Conte. Senza dimenticare che Italia Viva, all’interno di un tavolo provinciale, potrebbe rivendicare la candidatura ad Eboli con il nome dell’ex parlamentare Tonino Cuomo.