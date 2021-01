IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA: 6 ANNI AL QUIRINALE

Eletto il 31 Gennaio del 2015, oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella spegne la sua sesta candelina da inquilino illustre al Quirinale. Certo, in cuor suo, avrebbe preferito festeggiare l’anniversario della sua elezione in maniera diversa, rispetto ai tribolati giorni della crisi di Governo ma rientra nelle funzioni costituzionali del Capo dello Stato la gestione di fasi difficili sotto il profilo politico ed istituzionale. Tra 6 mesi, dunque, scatterà, a proposito di dettati costituzionali, il semestre bianco che durerà fino al termine del mandato di Sergio Mattarella il quale non potrà procedere allo scioglimento delle Camere.

