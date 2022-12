EBOLI. IL COMUNE PROMUOVE UN INCONTRO SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE

Un appuntamento partecipato quello di ieri in aula consiliare. Presenti numerosi stake holders dagli industriali agli imprenditori agricoli ai rappresentanti di categoria. Tutti insieme, grazie all’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, e all’amministrazione comunale per iniziare un percorso e rispondere a quesiti importanti.

Cos’è una comunità energetica? Un modo per produrre insieme e risparmiare insieme. Come può un semplice cittadino entrarvi? Come può un’azienda diventare produttrice di energia rinnovabile e sostenibile? Qual è il ruolo che può e deve svolgere l’ente locale per favorire la produzione, il risparmio e la solidarietà verso le fasce sociali più deboli?