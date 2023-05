EBOLI. L’ALLARME DI FORZA ITALIA: “LA CITTA’ E’ ORAMAI ALLA PARALISI”

La città di Eboli è alla paralisi. Giuseppe Norma e Michele Melillo, rispettivamente capigruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia lanciano l’allarme. Ancora una volta la maggioranza consiliare e l’Amministrazione impediscono la convocazione del Consiglio Comunale, non risultando presenti in Conferenza di Presidenza. Questo è solo l’ultimo episodio di una situazione intollerabile di paralisi amministrativa che Eboli non aveva mai conosciuto. I temi da portare in Consiglio erano tanti e importanti, quali l’autonomia differenziata, il progetto di nuova viabilità per l’impianto di CdR, i debiti fuori bilancio, l’istituzione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Da inizio anno si è tenuto solo un paio di sedute consiliari. Siamo ormai a giugno e non si intravvede neppure l’approvazione del bilancio 2023. Una situazione di completo abbandono della città non interessa l’Amministrazione, che non garantisce la presenza nei momenti importanti. Gli ebolitani dovranno prendere atto del fallimento dell’amministrazione Conte e sperare che si chiuda al più presto questa esperienza.

