PIERO DE LUCA DA VICE CAPOGRUPPO A TESORIERE DEL PD ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ?

Piero De Luca nuovo tesoriere del Partito Democratico alla Camera dei Deputati ? Pare essere questa la soluzione che Elly Schlein ha in mente quando i gruppi parlamentari, dopo due rinvii, si riuniranno per eleggere i nuovi vertici del Pd alla Camera ed al Senato. Una soluzione che priva, in ogni caso, Piero De Luca di un ruolo politico: è chiaro che i Vice Capigruppo rientrano, infatti, nell’elenco dei ricandidati per le prossime elezioni politiche. Si tratta di una scelta che va nella direzione di un cambiamento, cosi’ come annunciato dalla stessa Schlein durante la campagna elettorale per le Primarie come anche all’atto del suo insediamento. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la nuova riunione plenaria dei gruppi parlamentari del Partito Democratico per giungere alla definizione dei nuovi ruoli.

