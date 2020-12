EBOLI. NEL 2021 INIZIA IL DOPO CARIELLO: IL CENTRO DELLA PIANA DEL SELE ALLE URNE

Un anno dopo, anzi meno, considerato che nel 2020 si è votato a settembre, il Comune di Eboli torna alle urne per scegliere il Sindaco ed il Consiglio Comunale. L’incidente giudiziario che ha coinvolto l’ex primo cittadino apre le porte ad una nuova tornata elettorale nella quale regna l’assoluto equilibrio. Le forze politiche che, negli ultimi 5 anni, hanno sostenuto il nome di Cariello, e che proprio intorno al suo nome hanno trovato la forza di una intesa, difficilmente resteranno compatte per la prossima scadenza elettorale. C’è, poi, il centro destra che per anni, nel Comune di Eboli, ha voluto nascondere i simboli per presentarsi alla città. Infine c’è un pezzo di centro sinistra che non si è mai riconosciuto nelle politiche di Cariello. Insomma, un quadro che lascia intendere una partita elettorale dall’esito molto incerto, nella quale i nomi dei candidati a sindaco giocheranno un ruolo fondamentale.

