BATTIPAGLIA. COMUNALI 2021, FRANCESE E LA SFIDA TRA I COGNATI RAGO E TOZZI

Battipaglia si prepara ad affrontare l’anno della tornata elettorale per le Comunali con il pensiero tutto rivolto alla gestione degli impianti per i rifiuti. Sarà questo, inutile negarlo, il tema centrale della prossima campagna elettorale per le Comunali dove, almeno per il momento, i nomi in campo ci sono.

E si tratta del sindaco uscente Cecilia Francese, che tanto ha perso nel corso degli ultimi 5 anni, ma che riproverà con il suo schieramento civico a restare a Palazzo di Città. La sua intenzione è quella di spaccare il centro sinistra che, al momento, ha individuato un nome sul quale puntare.

E’ Rosario Rago, Presidente di Confagricoltura, Imprenditore del settore della quarta gamma, il potenziale candidato sindaco dello schieramento di centro sinistra, per alcuni aspetti molto simile alla coalizione che ha portato De Luca a vincere le Regionali nel 2021.

Dal centro destra, invece, si parla del nome di Ugo Tozzi (cognato di Rosario Rago), esponente di Fratelli d’Italia, da tempo al lavoro per mettere insieme tutti i partiti della coalizione nella prossima tornata elettorale per le Comunali 2021 di Battipaglia.