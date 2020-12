FISCIANO. IL 2021, L’ANNO ELETTORALE PER LE COMUNALI NEL CENTRO DELLA VALLE DELL’IRNO

Con il consiglio comunale del 30 dicembre, che ha visto anche l’approvazione dell’accordo con Ferrovie dello Stato per l’eliminazione del passaggio a livello nella frazione Lancusi, si è chiuso un anno abbastanza complesso per il Comune di Fisciano dove il sindaco Vincenzo Sessa, come buona parte dei primi cittadini, da marzo, si trova in prima linea per combattere gli effetti economici e sociali dell’emergenza Covid 19.E, da oggi, si puo’ dire che inizia ufficialmente la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Fisciano dove i cittadini saranno chiamati al voto e, di certo, troveranno sulla scheda il nome dell’attuale primo cittadino Vincenzo Sessa. Dopo i primi 5 anni di governo cittadino, il giovane sindaco di Fisciano, sostenuto da una squadra altrettanto giovane, si appresta a chiedere agli elettori la fiducia per un nuovo mandato, per altri 5 anni a Palazzo di Città.

Share on: WhatsApp