EBOLI. PROSSIMI GIORNI DECISIVI PER IL FUTURO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ci sono dei passaggi giudiziari che rendono i prossimi giorni decisivi per il futuro dell’Amministrazione Comunale eletta lo scorso 20 e 21 Settembre ad Eboli: dopo la sospensione da parte della Prefettura del Sindaco Massimo Cariello ed il passaggio di consegne al Vice Sindaco Sgroia, si attende l’esito della istanza che i legali di Cariello dovrebbero presentare al Tribunale del Riesame. In caso di accoglimento e di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ci potrebbe essere anche la revoca del provvedimento della Prefettura.

Altrimenti si procederà con la Giunta Sgroia a meno che il Ministero dell’Interno, nelle prossime settimane, non ravvisi elementi tali all’interno della macchina amministrativa da rendere necessaria la procedura di scioglimento dell’amministrazione, la nomina di un Commissario e l’accompagnamento della città di Eboli fino all’appuntamento elettorale con le prossime elezioni di primavera 2021. Una situazione che, per taluni aspetti, ricorda da vicino quella vissuta a Pagani lo scorso anno. E’ presto per fare ipotesi e per disegnare scenari: il tutto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi giorni a Palazzo di Giustizia.