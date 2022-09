Soddisfatto per la campagna elettorale, fiducioso per l’esito del voto di domenica 25 settembre, pronto a ricoprire eventuali importanti ruoli in un Governo di centro destra a trazione Fdi: Edmondo Cirielli, insieme al Senatore Antonio Iannone, ha chiuso a Salerno la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in una manifestazione organizzata dai consiglieri comunali di Salerno Michele Sarno e Mimmo Ventura.

