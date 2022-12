EDMONDO CIRIELLI (FDI): “MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, UNA POLEMICA INUTILE”

Ora come allora ho sempre creduto nella libertà e nella democrazia. Ma il tema è un altro: molti di quelli che parlano, sedicenti di sinistra, hanno da giovani simpatizzato per l’Unione sovietica, per i regimi sanguinari di Castro, di Pol Pot e Mao Tze Tung. Non si sono mai pentiti, mai hanno rinnegato il Comunismo e tutto il male che ha fatto, le decine di milioni di morti in tutto il mondo. Ancora adesso la quasi totalità delle dittature nel mondo sono comuniste e quelle che non lo sono, le Islamiche, sono alleate delle comuniste.