ELECTION DAY 8 E 9 GIUGNO: OGGI LA DECISIONE NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elezioni Europee ed Amministrative in un’unica data, sabato 8 e domenica 9 Giugno, con un accorpamento delle tornate elettorali, senza incidere, tra l’altro, sulle attività scolastiche ordinarie. Il tanto atteso Decreto Elezioni potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, arriva in serata al termine della seduta del Consiglio dei Ministri: nessuna decisione sul terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15mila abitanti. Il provvedimento, ufficialmente rinviato al mese di febbraio, non è al centro della seduta odierna del Consiglio dei Ministri, anche perchè esistono diverse vedute politiche all’interno della maggioranza nei confronti della norma che salverebbe tantissimi sindaci del Partito Democratico al Sud Italia e della Lega al Nord.

Share on: WhatsApp