OK AL TERZO MANDATO. E’ FESTA A BELLIZZI PER MIMMO VOLPE, SODDISFATTI ANCHE ALTRI SINDACI

L’approvazione, in Consiglio dei Ministri, della norma che porta a tre i mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti, ha portato un clima di vera e propria festa nel Comune di Bellizzi dove il Sindaco Mimmo Volpe attendeva l’ok definitivo al provvedimento per avviare la sua ennesima campagna elettorale per le Comunali della prossima primavera. L’eliminazione del vincolo del doppio mandato apre, pero’, prospettive completamente diverse in molti comuni della Provincia di Salerno dove ci sono primi cittadini giunti, già, al secondo mandato: da Fisciano con il Sindaco Vincenzo Sessa a Pellezzano con il Sindaco Francesco Morra, da Giffoni Valle Piana con il Sindaco Antonio Giuliano a Montecorvino Rovella con il primo cittadino Martino D’Onofrio, passando per San Valentino Torio con il Sindaco Michele Strianese.

