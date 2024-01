ELECTION DAY EUROPEE E COMUNALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO: OGGI IL DECRETO

Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni Europee ma anche per le Amministrative del 2024. E’ atteso, infatti, per questa sera il Decreto Elezioni del Ministero dell’Interno che disciplinerà lo svolgimento della prossima tornata elettorale.

Le elezioni europee in Italia si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Lo prevede, a quanto si apprende, la bozza di un decreto atteso domani in Consiglio dei ministri. Gli stessi giorni e orari si applicano in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo, con quelle regionali e con un turno delle amministrative per i Comuni. In questi casi, terminate le operazioni di voto si procede con lo scrutinio per le Europee. Alle 14 del lunedì avrà inizio quello per le Regionali, passando poi senza interruzione a quello per le Amministrative.