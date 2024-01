LA VICENDA ODDATI FARA’ SPARIRE IL CONGRESSO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN CAMPANIA

Se qualcuno avesse avuto, ancora, qualche piccola speranza di celebrare il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania, puo’ mettersi l’anima in pace: è tutto rinviata, a data da stabilire che tradotto in parole semplici, verrà deciso tutto da Elly Schlein dopo le Europee del 2024. A mettere la classica pietra tombale sul dibattito per la celebrazione del congresso regionale in Campania, la bufera giudiziaria che ha travolto, nella giornata di ieri, l’ex dirigente nazionale Oddati che, fatto ancora piu’ rilevante sotto il profilo politico, era ed è, salvo dimissioni, Consulente della Regione Campania per i rapporti istituzionali con il Governo e con l’Assemblea Stato Regioni. E, particolare ancora piu’ inquietante per il Partito Democratico, i fatti che vengono contestati a Nicola Oddati sarebbero stati commessi proprio all’interno o nei pressi del suo ufficio di Roma, quello che gli era stato affidato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

