ELENA SCARLATO (FRATELLI D’ITALIA): “CON GIORGIA MELONI FIN DAL PRIMO MOMENTO”

“Ho sposato, fin dal primo momento, il programma di Giorgia Meloni e dell’intera coalizione di centro-destra.”

E’ quanto dichiara, nel corso di un’iniziativa elettorale, Elena Scarlato, candidata al Senato nella Circoscrizione Campania 2 con Fratelli d’Italia.

Un programma di governo molto ambizioso e coraggioso, che sogna alla grande; con temi importanti, con proposte decise e nette, che in questo momento, come leggiamo dai sondaggi, ci sta facendo crescere nei consensi. Il programma della coalizione, rappresentato da Giorgia Meloni, una donna coraggiosa e meritocratica, ma soprattutto coerente nelle idee e nelle posizioni, affronta tematiche importanti che toccano tutti noi allo stesso modo. Ad esempio, in questo momento non possiamo che porre attenzione sul risparmio energetico, che sta toccando le tasche delle famiglie e delle imprese (che producono lavoro), questo potrebbe creare effetto domino