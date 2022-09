SIMONE VALIANTE (PD): “OSPEDALE DI VALLO, ENNESIMO COLPO ALLA CREDIBILITA’ DELLA STRUTTURA”

“L’esclusione dell’Ospedale di Vallo dal trattamento chirurgico delle malattie neoplastiche, se confermata, è l’ennesimo colpo alla “credibilità” di una struttura che viene ridimensionata giorno dopo giorno. La notizia diffusa ieri da alcuni organi di stampa segue di qualche ora le anticipazioni giornalistiche di Pasquale Sorrentino sull’Ospedale di Polla. ”

Lo scrive l’esponente del Partito Democratico Simone Valiante.

Come sottolineato anche dall’ex direttore sanitario, dott. Palladino, manca del tutto nel nostro territorio un percorso assistenziale completo per le malattie neoplastiche e si continua con questa politica dissennata di “tagli e cuci” che demolisce pezzo per pezzo la qualità e la quantità dei nostri livelli di assistenza. Persa la grande opportunità del polo oncologico ad Agropoli che fu l’intuizione contrastata di Antonio Valiante, non possiamo continuare così. Abbiamo, tra l’altro, ottime professionalità che nella disorganizzazione generale, non vengono valorizzate. Faccio un ennesimo appello alla politica tutta, ai consiglieri regionali, ai sindaci pure, perché diano il segno reale della loro presenza nelle istituzioni su vicende decisive per la nostra terra. Non abbiate paura di parlare della vita della nostra gente!