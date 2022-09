PONTECAGNANO FAIANO. DIDATTICA A DISTANZA PER GLI ALUNNI DELLA SEZIONE DISTACCATA DEL LICEO TASSO

Perché il sindaco Lanzara, dopo mesi e mesi di annunci, incontri, slogan elettorali e promesse, non ha individuato nemmeno una sede idonea ad ospitarli.”

Nè tantomeno ha creato le condizioni per consentire a questi ragazzi un regolare e dignitoso inizio delle attività didattiche nel plesso centrale del liceo.

Per tutti didattica a distanza, che oramai non è più contemplata in alcun caso, tra lo stupore e l’indignazione dei genitori che, solo a poche ore dal suono della campanella, sono venuti ufficialmente a conoscenza dell’incredibile situazione.