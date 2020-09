ELEZIONI 2020. SCOPPIA IL PRIMO CASO, IANNONE (FDI): “NEGATO VOTO A CHI E’ IN QUARANTENA VOLONTARIA”

“Una vergogna la disorganizzazione del governo sul voto. A chi è in quarantena volontaria in attesa dell’esito del tampone viene impedito di votare: non può recarsi al seggio e non gli è concesso il voto a casa come invece previsto per chi è positivo. Un governo che fa acqua da tutte le parti e che doveva pensare a garantire anche il diritto di chi si trova nella condizione di quarantena volontaria in attesa di tampone. La più grave lesione del diritto del cittadino si consuma così da parte di un governo di incapaci che deve essere mandato subito a casa”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.

