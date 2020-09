A ROMA NASCE “IL SALOTTO”, THINK TANK GUIDATO DA MARZIA BILOTTA

Un salotto della politica, diverso da quello degli anni passati, con un forte rinnovamento generazionale ma anche con lo sguardo rivolto alle nuove tematiche che tengono banco nel dibattito nazionale. E’ questa l’idea che ha portato alla nascita de “Il Salotto”, un think tank che, a Roma, già nelle prossime settimane, metterà in campo una serie di iniziative pubbliche per discutere del futuro dell’Italia, nella fase delicata dell’emergenza Covid 19.

Il Consiglio Direttivo del Think Tank Il Salotto vede nel ruolo di Presidente una giovane campana, Marzia Bilotta, figlia dell’Irpinia, da anni a Roma impegnata nel mondo della Relazioni Istituzionali. Con lei Maria Fiorenza Di Gosta (Vice Presidente), Francesca Coiana (Segretario) , Giuseppe De Lucia, Giuseppe Rizzi (Tesoriere), Emidio Piccione (Delegato alla Comunicazione).

