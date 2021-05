ELEZIONI COMUNALI 2021. 40 I COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI SALERNO. ECCO QUALI

In attesa di conoscere la data per lo svolgimento delle Elezioni Comunali 2021, sono ben 40 i centri della Provincia di Salerno dove la campagna elettorale è già iniziata o sta per iniziare. Ecco di quali comuni si tratta.

Altavilla Silentina (Sindaco uscente Antonio Marra)

Battipaglia (Sindaco uscente Cecilia Francese)

Cannalonga (Sindaco uscente Carmine Laurito)

Castel San Lorenzo (Sindaco uscente Giuseppe Scorza)

Castellabate (Sindaco uscente FF Luisa Maiuri)

Ceraso (Sindaco uscente Gennaro Maione)

Cetara (Sindaco uscente Fortunato Della Monica)

Conca dei Marini (Sindaco uscente Gaetano Frate)

Controne (Sindaco uscente Ettore Poti)

Contursi Terme (Sindaco uscente Alfonso Forlenza)

Corbara (Sindaco uscente Pietro Pentangelo)

Corleto Monforte (Sindaco uscente Antonio Sicilia)

Eboli

Fisciano (Sindaco uscente Vincenzo Sessa)

Giffoni Valle Piana (Sindaco uscente Antonio Giuliano)

Moio della Civitella (Sindaco uscente Enrico Gnarra)

Monte San Giacomo (Sindaco uscente Giacomo Accetta)

Monteforte Cilento (Sindaco uscente Antonio Manzi)

Montesano sulla Marcellana (Sindaco uscente Giuseppe Rinaldi)

Ogliastro Cilento (Sindaco uscente Michele Apolito)

Orria (Sindaco uscente Mauro Inverso)

Padula (Sindaco uscente Paolo Imparato)

Perdifumo (Sindaco uscente Vincenzo Paolillo)

Pollica (Sindaco uscente Stefano Pisani)

Praiano (Sindaco uscente Giovanni Di Martino)

Ravello (Sindaco uscente Salvatore Di Martino)

Roccadaspide (Sindaco uscente Gabriele Iuliano)

Salerno (Sindaco uscente Vincenzo Napoli)

San Mauro La Bruca (Sindaco uscente Francesco Scarabino)

Sant’Egidio del Monte Albino

Santa Marina (Sindaco uscente Giovanni Fortunato)

Serramezzana (Sindaco uscente Anna Acquaviva)

Sessa Cilento (Sindaco uscente Giovanni Chirico)

Siano (Sindaco uscente Giorgio Marchese)

Teggiano (Sindaco uscente Michele Di Candia)

Tortorella (Sindaco uscente Nicola Tancredi)

Trentinara (Sindaco uscente Rosario Carione)

Vallo della Lucania (Sindaco uscente Antonio Aloia)

Valva (Sindaco uscente Vito Falcone)

Vibonati (Sindaco uscente Franco Brusco)