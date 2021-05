PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE A RISCHIO ? SE DECADE SI VOTA ANCHE PER IL PRESIDENTE

La crisi politica che interessa il Comune di San Valentino Torio corre il rischio di coinvolgere anche l’amministrazione provinciale di Salerno: il Presidente in carica Michele Strianese, Sindaco del centro dell’Agro, in caso di sfiducia porterebbe al voto non solo il Comune di San Valentino Torio ma anche i sindaci di tutta la Provincia per il voto sul Presidente di Palazzo Sant’Agostino. Dal destino politico del piccolo centro di San Valentino Torio (appena 11.000 abitanti) dipende anche quello dell’Amministrazione Provinciale che, di certo, a Novembre sarà chiamata al rinnovo del Consiglio ma che potrebbe, ed il condizionale è d’obbligo, anche andare al voto per eleggere il nuovo Presidente della Provincia.

