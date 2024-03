ELEZIONI EUROPEE 2024. IL MOVIMENTO 5 STELLE APRE LE PROCEDURE PER LE AUTOCANDIDATURE

Nessun voto on line, almeno per il momento, ma una semplice procedura di autocandidatura attraverso la quale tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno avanzare la propria proposta per la presenza nella lista alle prossime elezioni europee. Tra qualche giorno sarà aperta, on line, la procedura per l’autocandidatura alle prossime elezioni Europee con il M5S. Tra i documenti richiesti ….il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 24 T.U. (non sono validi i certificati rilasciati ai sensi dell’art. 29 T.U. c.d. anche se riportanti la voce “uso elettorale” o “per ragioni di elettorato”), rilasciato non oltre 90 gg antecedente la data delle votazioni; quindi, deve riportare una data di rilascio uguale o successiva al 11 marzo 2024;

l certificato dei carichi pendenti ex art. 27 T.U. rilasciato non oltre 90 gg antecedenti la data delle votazioni, quindi deve riportare una data di rilascio uguale o successiva al 11 marzo 2024;

il curriculum vitae datato e firmato, privo dei dati sensibili quali residenza e recapiti telefonici e-mail;

copia del documento di identità;