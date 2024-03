VALENTINO GRANT (GRUPPO LEGA-ID): “CON IL PROGRAMMA AGRIP FONDI PER IL SETTORE AGRICOLO”

L’europarlamentare del Gruppo Lega-Id Valentino Grant continua la sua opera di informazione, sul territorio, di quelle che sono le opportunità che vengono fornite al mondo dell’economia dall’Unione Europea.

Grant, questa volta, rilancia le opportunità offerte dal Programma Agrip.

“L’Unione Europea” scrive Grant, ” investe in chi crede nella qualità, offrendo un sostegno significativo per promuovere i prodotti registrati sotto i suoi sistemi di qualità. Gli obiettivi del Programma sono: elevare la consapevolezza sui sistemi di qualità dell’UE; migliorare la competitività e incrementare il consumo dei prodotti di qualità; aumentare la visibilità e la quota di mercato per i produttori che si impegnano nella qualità.